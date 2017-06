Okolo Slovenska privíta najsilnejší pelotón, Privara: Je to výzva

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. júna (TASR) - Populárne cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú už na budúci týždeň svoju 61. kapitolu. Tradičné podujatie, ktoré sa začne 7. júna 2017 úvodným prológom v Levoči, sa posunulo v hierarchii pretekov do vyššej kategórie Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) 2.1. S tým boli spojené vyššie nároky aj náklady na organizáciu, no na druhej strane na slovenské cesty zavítajú prestížnejšie tímy a jazdci, ktorí budú bojovať až o 738 bodov do rebríčka UCI a celkové prémie vo výške 30.455 eur. Organizátori pôvodne očakávali rekordnú účasť 156 pretekárov z 26 stajní, no krátko pred štartom sa pre zdravotné problémy odhlásil nórsky tím FixIT.no.Ten však za seba hľadá náhradu, ktorú môže ohlásiť do štvrtka večera. Ak sa mu ju nepodarí nájsť, na štarte bude 150 pretekárov, čo bude vyrovnanie účastníckeho rekordu. Záštitu nad organizáciou prevzal prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel.povedal Siekel na štvrtkovej tlačovej konferencii.povedal prezident SZC a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara. Ten dodal, že rozpočet podujatia sa v porovnaním s minulým rokom zvýšil cca o 100.000 eur.Pretekári budú bojovať o päť cenných dresov. Žltý je určený pre celkového víťaza, s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže, s červenými bodkami pre najlepšieho vrchára, biely pre najlepšieho mladého jazdca a bielo-modro-červený pre najlepšieho Slováka.Téma tohtoročnej edície sú slobodné kráľovské mestá, vlani to boli kúpeľné. Počas piatich dní cyklisti z rôznych krajín Európy i zo zámoria absolvujú 762 kilometrov, popasujú sa so 14 vrchárskymi a 12 rýchlostnými prémiami a rozdelia si spolu 738 bodov do rebríčka UCI. Preteky odštartujú 7. júna slávnostným predstavením tímov a následným večerným prológom historickými ulicami mesta Levoča. Po ňom je na programe takmer 212 kilometrov dlhá a náročná etapa cez Tatry. Až sedem vrchárskych prémií a tri rýchlostné čakajú na cyklistov na trati medzi Levočou, Štrbským Plesom, Čertovicou, Breznom a cieľom v Banskej Bystrici. V piatok budú preteky pokračovať zvlnenou etapou smerom na juhozápad. Kým cyklisti pretnú cieľovú pásku v Nitre, musia prekonať 172 kilometrov a popasovať sa s tromi horskými a tromi rýchlostnými prémiami. Budú prechádzať Žiarom nad Hronom, dejiskom tohtoročného spoločného šampionátu Čechov a Slovákov na ceste. Zdolajú Salamandru, prejdú Banskou Štiavnicou, až postupne cez Tlmače a Zlaté Moravce do Nitry. Nasledujúci deň povedú preteky z Nitry do Trnavy. Hoci sú obe sobotné etapové mestá zasadené uprostred roviny, aj tu je pre cyklistov prichystaná náročná etapa so štyrmi horskými a troma rýchlostnými prémiami. Kráľovská 222 km dlhá etapa ich prevedie cez horské sedlo Havran, smerom na Čachtice, Štemberg, Poľanu, do Brezovej pod Bradlom, cez Trstín do Trnavy. Preteky vyvrcholia v nedeľu okruhmi cez najstaršie slobodné kráľovské mesto Trnava.opísal trať jej zostavovateľ Stanislav Holec.Diváci sa môžu tešiť na päť profesionálnych kontinentálnych tímov a množstvo zaujímavých pretekárov. Jednotku na drese bude mať domáci Patrik Tybor Z Dukly Banská Bystrica. Slovákov sa postaví na štart dokopy trinásť, rovnako ako Čechov a Talianov, dvanásťčlenné zastúpenie budú mať Rusi, po deväť cyklistov príde z Nemecka a Kolumbie. Otázne je, či zástupcovia FixIT.no dokážu za seba zohnať náhradu. Ak áno, na štarte bude rekordných 156 jazdcov z 26 tímov.povedal športový riaditeľ Ľudovít Lučanič.Organizátori by chceli v budúcnosti dotiahnuť na Slovensko aj ProTour tímy a do dvoch, troch rokov aj Petra Sagana. V budúcnosti je pravdepodobná aj zmena termínu, keďže súčasný je nabitý na preteky v celej Európe. Okolo Slovenska koliduje napríklad s Critérium du Dauphiné Libéré alebo Okolo Švajčiarska.Podobne ako minulý rok bude v cieľových mestách sprevádzať preteky aj bohatý program pre širokú verejnosť, ktorý predstaví aj iné odvetvia cyklistiky. Bronzová medailistka z MS Nicole Frýbortová predvedie ukážky akrobacie na bicykli, majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš zase skoky a ďalšie adrenalínové kúsky. Súčasťou programu budú v každom meste aj koncerty.