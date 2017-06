Okolo SR odštartuje v stredu v Levoči

Na archívnej snímke Levoča Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta



Dukla Banská Bystrica (SR), Slovenská reprezentácia, Androni Giocattoli (Tal. - profesionálny kontinentálny tím PCT), Gazprom - RusVelo (Rus. - PCT), Manzana Postobon (Kol. - PCT), CCC Sprandi Polkowicce (Poľ. - PCT), Israel Cycling Academy (Izr. - PCT), Amore & Vita - Selle SMP (Alb.), Marlux - Napoleon Games (Belg.), Monkey Town (Hol.), Amplatz-BMC (Rak.), WSA - Greenlife (Rak.), Meidiana Kamen (Chor.), Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 (Tal.), Kolss Cycling Team (Ukr.), Elkov Author (ČR), Synergy Baku (Azer.), Astana City (Kaz.), Rietumu Banka - Riga (Lot.), 0711 Cycling (Nem.), Bike Aid (Nem.), Massi - Kuwait Project (Kuvajt), Ruská reprezentácia, Česká reprezentácia, Maďarská reprezentácia

Bratislava 6. júna (TASR) - Populárne cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú už v stredu 7. júna svoju ďalšiu kapitolu úvodným prológom v Levoči. V poradí pôjde o 61. ročník, organizátori sa však s ním graficky pohrali a k vlaňajšiemu jubilejnému 60. pridali +1. ako symbol toho, že podujatie sa premiérovo uskutoční vo vyššej kategórii Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) 2.1.Organizátori pôvodne očakávali rekordnú účasť 156 pretekárov z 26 stajní, no krátko pred štartom sa pre zdravotné problémy odhlásil nórsky tím FixIT.no.Jazdci budú bojovať o päť cenných dresov. Žltý je určený pre celkového víťaza, s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže, s červenými bodkami pre najlepšieho vrchára, biely pre najlepšieho mladého jazdca do 23 rokov a bielo-modro-červený pre najlepšieho Slováka. Zároveň aj o celkové prémie vo výške 30.455 eur a až 738 bodov do rebríčka UCI. S prestupom do vyššej kategórie boli spojené vyššie nároky a náklady na organizáciu, no na druhej strane na slovenské cesty zavítajú prestížnejšie tímy. Päť z nich má štatút profesionálnych kontinentálnych tímov.povedal prezident SZC a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara. Rozpočet podujatia sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil cca o 100.000 eur.Jednotku na drese bude mať domáci Patrik Tybor Z Dukly Banská Bystrica. Slovákov sa postaví na štart dokopy trinásť, rovnako ako Čechov a Talianov, dvanásťčlenné zastúpenie budú mať Rusi, po deväť cyklistov príde z Nemecka a Kolumbie.povedal športový riaditeľ Ľudovít Lučanič.Téma tohtoročnej edície sú slobodné kráľovské mestá, vlani to boli kúpeľné. Počas piatich dní cyklisti z rôznych krajín Európy i zo zámoria absolvujú 762 kilometrov, popasujú sa so 14 vrchárskymi a 12 rýchlostnými prémiami a rozdelia si spolu 738 bodov do rebríčka UCI. Preteky odštartujú 7. júna slávnostným predstavením tímov a následným večerným prológom historickými ulicami mesta Levoča. Po ňom je na programe takmer 212 kilometrov dlhá a náročná etapa cez Tatry. Až sedem vrchárskych prémií a tri rýchlostné čakajú na cyklistov na trati medzi Levočou, Štrbským Plesom, Čertovicou, Breznom a cieľom v Banskej Bystrici. V piatok budú preteky pokračovať zvlnenou etapou smerom na juhozápad. Kým cyklisti pretnú cieľovú pásku v Nitre, musia prekonať 172 kilometrov a popasovať sa s tromi horskými a tromi rýchlostnými prémiami. Budú prechádzať Žiarom nad Hronom, dejiskom tohtoročného spoločného šampionátu Čechov a Slovákov na ceste. Zdolajú Salamandru, prejdú Banskou Štiavnicou, až postupne cez Tlmače a Zlaté Moravce do Nitry. Nasledujúci deň povedú preteky z Nitry do Trnavy. Hoci sú obe sobotné etapové mestá zasadené uprostred roviny, aj tu je pre cyklistov prichystaná náročná etapa so štyrmi horskými a troma rýchlostnými prémiami. Kráľovská 222 km dlhá etapa ich prevedie cez horské sedlo Havran, smerom na Čachtice, Štemberg, Poľanu, do Brezovej pod Bradlom, cez Trstín do Trnavy. Preteky vyvrcholia v nedeľu okruhmi v okolí najstaršieho slobodného kráľovského mesta Trnava.Podobne ako minulý rok bude v cieľových mestách sprevádzať preteky aj bohatý program pre širokú verejnosť, ktorý predstaví aj iné odvetvia cyklistiky. Bronzová medailistka z MS Nicole Frýbortová predvedie ukážky akrobacie na bicykli, majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš zase skoky a ďalšie adrenalínové kúsky. Súčasťou programu budú v každom meste aj koncerty. Záštitu nad organizáciou prevzal prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel.streda 7. júna, štart 16.30 h - prológ na 3,7 km: Levočaštvrtok 8. júna, štart 12.00 h - 1. etapa: Levoča - Banská Bystrica, 211,8 kmpiatok 9. júna, štart 13.00 h - 2. etapa: Banská Bystrica - Nitra, 172 kmsobota 10. júna, štart 12.15 h - 3. etapa: Nitra - Trnava, 222,1 kmnedeľa 11. júna, štart 10.00 h - 4., záverečná etapa: Trnava - Trnava, 152,5 km