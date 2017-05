Okrem Lahma sa rozlúči aj Alonso, Rummeniggemu bolo potešením

Hráč Bayernu Mníchov Xabi Alonso, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 19. mája (TASR) - Nielen Philipp Lahm ukončí v sobotu vo farbách Bayernu Mníchov futbalovú kariéru, ktorá by počtom úspechov vydala aj za dvoch. Po domácom stretnutí posledného kola najvyššej nemeckej súťaže s Freiburgom sa s aktívnou činnosťou rozlúči aj Xabi Alonso.Hoci najväčšia pozornosť bavorského obecenstva sa v Allianz Arene upriami na miestneho rodáka a kapitána majstrov sveta 2014, ani španielsky stredopoliar neodíde do hráčskeho dôchodku bez povšimnutia.povedal pre agentúru DPA predseda predstavenstva Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.Alonso odštartoval kariéru v San Sebastiane, no prienik na výslnie zažil po prestupe do FC Liverpool. Hneď v premiérovom ročníku v anglickom klube sa radoval z triumfu vo finále Ligy majstrov 2005 po senzačnom obrate proti AC Miláno, keď dal vyrovnávajúci gól na 3:3. Nasledujúcu sezónu uspel v FA Cupe.Prezentoval sa precíznymi prihrávkami, tvrdými strelami i čítaním hry. Svoje schopnosti dokázal aj dvoma gólmi spoza poliacej čiary a v roku 2009 si vyslúžil príchod do Realu Madrid. Tam dosiahol víťazstvá v La Lige (2011/2012), Copa del Rey (2010/11, 2013/14) aj Lige majstrov (2013/14).odkázal mu bývalý spoluhráč z Liverpoolu Steven Gerrard.Dôvody na oslavy mal Alonso aj v reprezentácii, Španielsku dopomohol k titulu svetového šampióna 2010 a dvom prvenstvám na majstrovstvách Európy (2008, 2012). Patril do generácie výnimočných individualít Xaviho Hernandeza či Andresa Iniestu, ale sám seba vždy označoval za tímového hráča.povedal 35-ročný Alonso pre oficiálnu stránku Bayernu.