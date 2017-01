Okrem lesoparku nájdu bežci pekné trasy aj v iných častiach Bratislavy

Žena beží v zasneženom parku v Belehrade 3. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) – Prostredie, ktorým disponuje bratislavský lesopark, láka nielen milovníkov víkendových prechádzok, ale i aktívnych bežcov. Repertoár obľúbených trás dlhoročných fanúšikov lesného i cestného behu však okrem malokarpatských lesov zahŕňa i prostredie Devínskej kobyly či dunajskej hrádze.Ján Štekauer je jeden z tých, ktorí za najlepšie trasy považujú okolie Železnej studienky, no vzhľadom na miesto svojho bydliska na Dolných honoch preferuje prostredie v okolí Malého Dunaja.prezradil Štekauer jeden z tipov na peknú bežeckú trasu. Spomenul i ďalší.uviedol.Pavol Erdziak z Dúbravky využíva napríklad prostredie Devínskej kobyly.ozrejmil. Ďalšie jeho trasy vedú z Dúbravky do Líščieho údolia.ponúkol ďalšiu z možností.Aj on neraz zvolí prostredie bratislavského lesoparku, kam to má cez Lamač z Dúbravky blízko.prezradil.Milan Malík z Lamača považuje Železnú studienku za ideálne prostredie pre bežcov-začiatočníkov.upozornil Malík. Ako vyznávač crossového behu nedá dopustiť na lesné trasy, ktoré vedú z Lamača na Malý Slavín či Biely Kríž.dodal.