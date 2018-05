Okres Púchov zasiahol prívalový dážď, v Zubáku napršalo takmer 60 mm

Ilustračná snímka Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zubák 29. mája (TASR) – Púchovský okres zasiahli v utorok podvečer prívalové búrkové dažde s krúpami. V dôsledku intenzívnych zrážok došlo k vybreženiu miestnych potokov a následnému zaplaveniu komunikácií a rodinných domov.Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, okolo 17.15 h nahlásili vytopenie piatich rodinných domov v prihraničnej obci Zubák. Potok sa vylial na komunikáciu a odrezal prístup do obce, nepremávali ani prímestské autobusy.povedal Petrík.Ako uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav, v lokalite spadlo za hodinu takmer 60 milimetrov zrážok. Podľa starostu Pavla Gela sa po intenzívnom 40-minútovom daždi vyliali potoky, upchali priepusty pod miestnymi komunikáciami i hlavnou cestou a zatopilo vstup do obce a ďalšie časti dediny.doplnil Gelo s tým, že výšku škody momentálne odhadnúť nedokážu, zistia ju po obhliadke obce.Intenzívne prívalové dažde narobili škody aj v neďalekej obci Lednica. Ako informoval starosta Kamil Karas, z dvoch najvyšších vrchov v okolí obce stiekla po prietrži mračien voda do jarku, vymyla celé dno, urobila si vlastné riečisko a vyrazila na cestu tretej triedy.doplnil starosta.Ako dodal, po odstránení škôd sa bude musieť urobiť štúdia, ako podobným situáciám predchádzať. Ani najstarší obyvatelia obce si podľa neho nepamätajú také intenzívne zrážky, ako zažili v utorok podvečer.