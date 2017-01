Okresy v Bratislavskom kraji môžu zvýhodňovať pri prideľovaní dotácií

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a infromatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 27. januára (TASR) – Mestá a obce v Bratislavskom kraji by mohli byť pozitívne diskriminované pri prideľovaní peňazí z dotačných programov štátu. Pripustil to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s primátorom a starostami okresu Malacky v rámci dnešného pracovného výjazdu v tomto regióne.Pellegrini poukázal na to, že mestá a obce v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), ktorý nepatrí k menej rozvinutým regiónom, majú obmedzenú možnosť čerpať eurofondy.priblížil na tlačovej konferencii v Malackách.Napríklad, ak je jedna výzva na zlepšenie životného prostredia financovaná z eurofondov a paralelne je vyhlásená podobná výzva z Envirofondu, aby v podmienkach prideľovania štátnych prostriedkov existovala určitá pozitívna diskriminácia pre okresy, ktoré sa nemôžu uchádzať o štrukturálne fondy.Primátor Malaciek Juraj Říha tento návrh víta a potvrdil, že mesto sa nemôže zapojiť napríklad do výzvy na zatepľovanie verejných budov.zdôraznil.Říha premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) na spoločnom stretnutí predstavil projekty, ktorým sa mesto venuje, vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia, kaštieľa či ciest. Od vlády by však samospráva ocenila pomoc pri projekte dvoch diaľničných križovatiek na diaľnici D2, výstavbe nájomných bytov alebo modernizácii železničnej trate.V spolupráci s ministerstvom vnútra by chcelo mesto Malacky vytvoriť nové klientske pracovisko, ktoré by na jednom mieste poskytovalo nielen služby štátnej správy, ale zároveň aj služby samosprávy všetkým občanom okresu.