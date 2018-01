Okruh prijímateľov regionálneho príspevku sa rozšíri o podnikateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Okruh prijímateľov regionálneho príspevku sa rozšíri o fyzické osoby – podnikateľov. Vyplýva to z novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela nadobudne účinnosť 1. apríla.konštatuje sa v predkladacej správe k novele.Novela prináša aj zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov. Dosiahne sa to zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti pre zápis do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku na 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti.Právna norma zakotvuje aj ustanovenia o ročných prioritách, ako vládou schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.