OKS: Žaloba na Európsky súdny dvor bola súčasťou predvolebnej kampane

Predseda OKS Ondrej Dostál Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Celá žaloba Slovenska a Maďarska proti Rade EÚ v otázke migračných kvót na Európsky súdny dvor (ESD) v Luxemburgu bola len súčasťou predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom informoval predseda OKS Ondrej Dostál.konštatoval.Ako ďalej uviedol, Slovensko a Maďarsko namietali proti systému a v žalobe tiež tvrdili, že systém mal byť schválený súhlasom všetkých členských štátov, nie nadpolovičnou väčšinou.dodal.Podľa Dostála kauza poukazuje na, ktorý vyhlasuje, že Slovensko musí patriť do".tvrdí predseda OKS.Zároveň zdôrazňuje, že podanie žaloby na Európsky súdny dvor ohľadne kvót v situácii, keď premiér Fico zároveň vyhlasoval, že utečenci aj tak na Slovensko ísť nechcú a keď ich sem presunú, tak sa po krátkom čase zbalia a odídu do bohatších členských krajín, je podľa neho snahou osloviť pred voľbami tých občanov, ktorí podľa prieskumov verejnej mienky mali obavy z masového prílivu utečencov do našej krajiny.Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. Žaloby sa týkali rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015, ktoré bolo reakciou na migračnú krízu, a jeho cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. 9. 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch uvedených krajín do iných členských štátov Únie.Premiér Fico dnes vyhlásil, že politický postoj jeho vlády k otázke migrantov a povinným kvótam na ich prerozdeľovanie sa nemení ani po zamietnutí žaloby Slovenska Súdnym dvorom Európskej únie s tým, že rozsudok bude Slovensko plne rešpektovať. Ide podľa neho o stanovisko celého kabinetu.povedal Fico. Podotkol, že tí pritom na Slovensku nechcú ani ostať.