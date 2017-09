Októbrový summit EÚ bude o migrácii, obrane a zahraničnej politike

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. septembra (TASR) - Jesenný summit EÚ v dňoch 19. a 20. októbra bude zameraný na tri hlavné témy - migrácia, užšia obranná politika a zahraničná politika Únie. Vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík to uviedol pre TASR v súvislosti s pondelňajším zasadnutím Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.Slovenský diplomat upozornil, že migrácia bude určite nosnou časťou diskusií premiérov a prezidentov. Lídri EÚ zhodnotia správnosť krokov v oblasti migračnej politiky z posledných mesiacov, ktoré viedli k obmedzeniu prílevu migrantov do Európy.konštatoval Javorčík. Rada ministrov sa podľa jeho slov nevenovala "úspešnosti" mechanizmu na relokácie 160.000 žiadateľov o azyl z územia Grécka a Talianska. Platnosť tejto dvojročnej schémy vyprší dnes, novopríchodzí migranti do Grécka a Talianska už nebudú do nej zaradení, krajiny EÚ však majú povinnosť premiestniť zvyšný počet azylantov, ktorí sa v oboch krajinách nachádzali dodnes.uviedol Javorčík.Slovenský veľvyslanec pri EÚ pripomenul, že pozitívny posun možno očakávať pri tzv. štruktúrovanej spolupráci v oblasti obrany (PESCO), pričom pokrok sa na summite očakáva aj ohľadne spolupráce v obrannom priemysle, kde sú už konkrétne návrhy zo strany Európskej komisie.Javorčík spresnil, že štruktúrovaná spolupráca v oblasti obrany, ako nová forma spolupráce, vychádza zo zmlúv o EÚ a dodal, že na decembrovom summite EÚ by lídri mali PESCO definitívne potvrdiť.Z hľadiska diskusií o zahraničnej politike sa podľa jeho slov očakáva, že na októbrovom summite bude stredobodom pozornosti situácia v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) a v Turecku.