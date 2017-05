OLAF: Pri čerpaní eurofondov zistili nezrovnalostí EÚ aj Slovensko

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. mája (TASR) – Vďaka práci Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) sa do pokladnice EÚ vlani vrátilo 631 miliónov eur, ktoré neoprávnene získali podvodníci. Úrad o tom informoval dnes pri prezentácii svojej výročnej správy. Slovenské úrady samy odhalili najviac nezrovnalostí pri čerpaní eurofondov spomedzi členských štátov, ale Slovensko zároveň muselo vrátiť 2,55 % z vyplatených eurofondov na základe vyšetrovaní OLAF.OLAF v roku 2016 uzavrel 272 prípadov a otvoril 272 nových vyšetrovaní. Celkovo vydal 346 odporúčaní, respektíve korekcií, na základe ktorých sa do rozpočtu EÚ vrátilo 631 miliónov eur. Priemerná dĺžka vyšetrovania sa skrátila na 18,9 mesiaca.Slovenské úrady zistili 1360 prípadov podvodného alebo chybného čerpania financií z fondov EÚ. Na základe týchto zistení Slovensko prišlo o 13,14 % platieb zo štrukturálnych fondov, čo je najvyšší percentuálny podiel v EÚ. V roku 2015 bol tento parameter až na úrovni 15 %. Priemerne v Únii členské štáty prichádzajú pre zistenia národných kontrolných orgánov z európskej pokladnice o 2,10 % menej.odpovedal v tejto súvislosti na otázku TASR riaditeľ OLAF Giovanni Kessler. Naznačil, že mohlo ísť buď o jeden veľký odhalený prípad, alebo systematické pochybenia pri čerpaní fondov.Okrem toho v 14 prípadoch voči Slovensku vyvodil dôsledky aj OLAF. Na základe vyšetrovania úradu muselo Slovensko vrátiť 2,55 % z vyplatených fondov. Horšie na tom vlani bolo len Maďarsko, ktoré vrátilo až 4,16 %.OLAF vo výročnej správe za rok 2016 skonštatoval, že najviac podvodov je pri verejnom obstarávaní, pri ktorom sa využíva aj korupcia a schránkové firmy. Podvody sa navyše konajú na nadnárodnej úrovni.uviedol Kessler.Početné podvody OLAF zaregistroval pri výskumných a vzdelávacích grantoch. Zaoberá sa aj pašovaním cigariet a vyplývajúcim colným únikom. Pri pašovaní cigariet sa podľa úradu zmenil trend a pašeráci prenášajú do EÚ nie falšované značkované cigarety, ale neoznačené cigarety.Ďalšou kategóriou sú colné a daňové podvody. Kessler vysvetlil, že organizovaný zločin čoraz viac používa zložité schémy na colné podvody, aby sa vyhol ich plateniu. Spomenul konkrétnu schému dovozu textilu z Číny, ktorá spočívala v úniku dvoch miliárd eur na clách a troch miliárd eur na neodvedenej dani z pridanej hodnoty. Na zaplatenie nižších ciel a daní dovozcovia umelo znížili hodnotu tovaru, prípadne sa zložitými logistickými operáciami vyhli zaplateniu dane úplne.Šéf OLAF uviedol, že čínski dovozcovia niekedy textilné výrobky podcenili natoľko, že kilogram oblečenia stál menej ako rovnaké množstvo nespracovanej bavlny. Kessler poukázal na to, že až do roku 2014 Slovensko prijímalo takto umelo podcenený tovar čínskeho dovozu. Potom ho OLAF presvedčil, aby sprísnilo colné konanie.OLAF vyšetruje aj prácu zamestnancov inštitúcií EÚ. Celkovo vlani preveroval 34 takých prípadov a v 25 z nich sa skončilo vyvodením záverom voči previnilcom. Zaoberá sa hrubými pochybeniami zamestnancov inštitúcií EÚ a má právomoc preverovať, ako nakladajú s finančnými zdrojmi. Môže ísť o konflikt záujmov, úplatky alebo napríklad neoprávnené vyplácanie asistentov europoslancov.V tejto súvislosti napríklad preveruje europoslankyňu a niekdajšiu prezidentskú kandidátku Marine Le Penovú, ktorá je podozrivá z neoprávneného vyplácania svojich poslaneckých asistentov.OLAF vyšetruje použitie nepravdivých, neúplných alebo zamlčaných informácií s cieľom neoprávnene získať financie z európskych fondov a použitie týchto financií na iný účel, ako boli poskytnuté. Vedie vyšetrovanie na úrovni členských štátov s cieľom zistiť, či boli peniaze z fondov EÚ oprávnene použité a spolupracuje pri tom s národnými inštitúciami i s Európskou komisiou.