OLAF: Pri udelení dotácie Čapímu hnízdu sa porušil zákon

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. januára (TASR) - Český preklad kompletnej, takmer 50-stranovej správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorá sa zaoberá dotáciou na farmu Čapí hnízdo, zverejnili vo štvrtok české Hospodářske noviny a server Aktuálně.cz.Vyšetrovatelia v nej dospeli k záveru, že na spoločnosť Agrofert a príjemcu dotácie možno pozerať ako napodniky. Žiadateľ o dotáciu pritom podľa vyšetrovateľov poskytol Regionálnemu operačnému programu Stredné Čechy nepravdivé údaje a ďalšie dôležité informácie zatajil, informoval server iDNES.cz.Správa potvrdzuje už známe závery z vyšetrovania dotácie pre Čapí hnízdo, v súvislosti s ktorou boli českou políciou obvinení Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (obaja z hnutia ANO).V jej zhrnutí európski vyšetrovatelia píšu, že pre rodinné väzby medzi vlastníkmi Agrofertu a farmy Čapí hnízdo nemožno na oba tieto subjekty pozerať ako na ekonomicky nezávislé. Závery správy potvrdzujú, že i samotná žiadosť o dotáciu bola problematická.Vyšetrovatelia ďalej v správe upozorňujú, žeNa základe zistených skutočností sa OLAF domnieva, žeCelú správu úrady zverejniť odmietli, pričom české ministerstvo financií zverejnilo zo správy len tri odseky. Úrady sa vo svojom rozhodnutí odvolávali na odporúčanie štátneho zastupiteľstva, ktoré sa vyslovilo proti zverejneniu, keďže to by podľa neho negatívne ovplyvnilo trestné konanie.Správa OLAF-u k farme Čapí hnízdo prišla do Českej republiky krátko po Vianociach a stala sa súčasťou vyšetrovacieho spisu možného dotačného podvodu. Česká polícia obvinila Babiša, prvého podpredsedu Babišovho hnutia ANO Jaroslava Faltýnka, členov Babišovej rodiny i jeho bývalých manažérov z toho, že neoprávnene čerpali na farmu dotácie z Európskej únie. Polícia žiada o vydanie Babiša s Faltýnkom na stíhanie. Rozhodovať o tom bude česká Poslanecká snemovňa, ktorej mandátový a imunitný výbor odročil v utorok rokovanie o ich prípadnom vydaní na budúci týždeň.