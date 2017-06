OĽANO: Analýza OECD nám vyčíta nízke sankcie pre páchateľov korupcie

Na snímke poslankyňa za hnutie Oľano-NOVA Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) by sa mal zaoberať všetkými analýzami OECD, nie iba tými, ktoré sa mu hodia. Vyzvalo ho k tomu dnes opozičné hnutie OĽaNO-NOVA po tom, čo Úrad vlády SR predstavil výsledky auditu OECD v oblasti protikorupčnej legislatívy.Opozičné hnutie upozornilo, že úrad vlády sa zabudol pochváliť iným hodnotením OECD, ktoré tiež hovorí o korupcii a efektivite práce verejných inštitúcií na Slovensku. SR skončilo v tomto hodnotení podľa Veroniky Remišovej (OĽaNO-NOVA) na poslednom mieste. OECD nám podľa jej slov v tejto správe hovorí o tom, ako fungujú naše súdy, úrady, polícia, prokuratúra.uviedla Remišová.Ako dodala, OECD nás upozorňuje, že verejná správa je zle manažovaná, súdy by sa mali zlepšiť.priblížila.Audit OECD, ktorý dnes predstavil riaditeľ odboru prevencie korupcie Peter Kovařík ukázal, že protikorupčná legislatíva SR nie je v zlom stave, problémom je skôr implementácia zákonov do praxe.