OĽaNO:Biznis Sakovcov má znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Na archívnej snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) – Firma ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a jej bývalého manžela mala v roku 2012 kúpiť pozemok s halou v Pezinku, pričom transakcia vykazuje všetky znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.V roku 2011 podľa jeho slov firma Vodný záchranný systém kúpila za 186.000 eur pozemok s výmerou 1971 štvorcových metrov medzi centrom Pezinka a sídliskom Sever, na ktorom je vybudovaná hala s plochou takmer 1500 štvorcových metrov.V roku 2012 ho táto firma predala spoločnosti In Company, ktorej papierovým vlastníkom bol exmanžel ministerky vnútra, ale keďže manželia nemali zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, majiteľkou bola aj vtedajšia vedúca služobného úradu ministerstva vnútra a terajšia ministerka. In Company kúpila nehnuteľnosti za 50.000 eur.V súčasnosti sa podľa neho uvedené nehnuteľnosti ponúkajú na internete v inzeráte z apríla 2018 za 339.000 eur.povedal líder OĽaNO.Obe firmy podľa neho sídlia na rovnakej adrese a na účtovných závierkách majú rovnaké kontaktné číslo. Matovič tvrdí, že nehnuteľnosti, ktoré Sakovci kúpili za 50.000 eur, sa oficiálne predávali za 300.000 eur.vyhlásil Matovič, podľa ktorého za obchodom nemusí byť to, že firme Vodný záchranný systém Saková dala nejakú zákazku a ten sa následne revanšoval.vyhlásil líder OĽaNO, podľa ktorého mohli Sakovci dať predávajúcemu ponuku na kúpu s tým, že na "papieri" potrebujú mať uvedenú čo najnižšiu sumu.