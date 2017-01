OĽANO chce kvôli nedostupným databázam odvolať Plavčana

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prichádza na 5. schôdzu vlády SR v piatok 29. apríla 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal z postu ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS). Dôvodom je, že slovenskí vedci nemôžu od začiatku tohto roka využívať vedecké databázy ako Science Direct, Scopus, Reaxys a Knovel pre nepodpísanie dohody o prístupe do databáz zo strany ministerstva školstva.Podľa šéfa hnutia Igora Matoviča, bez prístupu do týchto databáz vedci nevedia efektívne vykonávať svoju činnosť." dodal Matovič.uviedol dnes pred rokovaním vlády Plavčan. Prostriedky by mali byť uhradené v priebehu niekoľkých dní. Situáciu podľa Plavčana ministerstvo nepodcenilo a problém sa riešil aj v druhom polroku 2016.Rezort školstva informoval, že zabezpečovaním prístupov k elektronickým informačným zdrojom pre akademickú komunitu na Slovensku je poverená priamo riadená organizácia ministerstva školstva Centrum vedecko-technických informácií SR. Prístupy do vedeckých databáz sú na Slovensku už dlhodobo realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. V roku 2016 ešte nebolo začaté riešenie nových národných projektov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, a to z dôvodu, že sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou.Minister upozornil, že problém s vypnutými databázami je širší. Projekt, ktorý by zabezpečil financovanie prístupu, mohol byť teoreticky schválený už v minulom roku.priblížil Plavčan.Dnes sa k situácii vyjadril aj predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, podľa ktorého tieto databázy, ktoré spravuje Elsevier, sú pre vedcov vitálne dôležitéuviedol Šajgalík. Podľa jeho slov, SAV je optimistická a verí, že tento výpadok bude iba krátkodobý a bez významnejšieho vplyvu na riešenie projektov.