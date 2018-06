OĽaNO chce kvórum pri účasti na referende znížiť na 25 percent

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. júna (TASR) - Referendum na Slovensku má byť platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň 25 percent oprávnených voličov, nie 50 ako v súčasnosti. Tvrdia to poslanci OĽaNO, ktorí na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili novelizáciu Ústavy SR s cieľom sfunkčniť inštitút referenda.argumentujú Obyčajní. Ich návrh tak má dať do rúk občanov zásadný nástroj na aktívne rozhodovanie o veciach verejných so zreteľom na záujem samotných občanov a nie finančných či iných záujmových skupín.Podľa súčasnej právnej úpravy je na platnosť referenda potrebné kumulatívne splnenie dvoch zákonných podmienok, a to účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a prijatie rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. V histórii Slovenskej republiky sa doposiaľ konalo osem referend, z ktorých iba jediné splnilo podmienku účasti nad 50 percent oprávnených voličov a skončilo s platným výsledkom. Ostatné boli neplatné pre nízku účasť a v jednom prípade bolo referendum zmarené.upozorňujú predkladatelia.Hnutie už v máji 2012 predložilo ako jeden zo svojich prvých legislatívnych návrhov úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť referenda, čo považuje za jediné spravodlivé riešenie.dodali Obyčajní.Keďže hlavným cieľom návrhu ústavného zákona je predovšetkým sfunkčnenie inštitútu referenda a minimalizácia nákladov na jeho vykonanie, súčasťou návrhu je aj povinnosť konania referenda v rovnaký deň, ako sa budú konať najbližšie voľby do NR SR, Európskeho parlamentu či do orgánov územnej samosprávy.