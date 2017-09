OĽaNO chce nový úrad, dohliadal by na etiku verejných funkcionárov

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. septembra (TASR) - Na majetky či správanie verejných funkcionárov by mal dohliadať nový úrad pre etiku. Po jeho zriadení volá hnutie OĽaNO, ktoré vyzýva vládu, aby túto prax zaviedla. Úrad by mal na starosti etiku verejných funkcionárov.vysvetlila Veronika Remišová z OĽaNO na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente.Hnutie zároveň navrhuje sprísniť majetkové priznania verejných funkcionárov. S návrhom prichádza napriek tomu, že má vzniknúť koalično-opozičný. Keďže ide o zmenu ústavného zákona, na schválenie je treba aspoň 90 hlasov, čo nemá sama ani koalícia, ani opozícia. Ak chcú, aby prešiel, musia sa spojiť.Vo svojej novele zákona o konflikte záujmov chce OĽaNO rozšíriť zoznam verejných funkcionárov, ktorí by museli podávať majetkové priznania. Súčasný zákon síce presne vymenúva verejné funkcie, ale dnes už viaceré z nich nie sú aktuálne. Napríklad hovorí o riaditeľoch Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, pričom tieto médiá sa zlúčili do RTVS a teda je už len riaditeľ RTVS. Toho však zákon nespomína.Novela by tiež mala zaviesť nový a rozšírený formulár majetkových priznaní pre všetkých verejných funkcionárov vrátane tých zo samosprávy. Podľa Remišovej by mali byť jasnejšie popisované príjmy a tiež by malo byť možné porovnávať majetkové prírastky.doplnila Remišová. Poukázala aj na apartmány v Chorvátsku, ktoré majú niektorí verejní činitelia, ktorí však uvádzajú len príjmy z verejnej funkcie. Novela má riešiť zverejňovanie na webe majetkových priznaní v samospráve aj zverejňovanie darov.Na otázku TASR, prečo OĽaNO prichádza s vlastným návrhom, keď vie, že má vzniknúť pracovná skupina so zastúpením všetkých strán a má pripraviť spoločnú koalično-opozičnú zmenu zákona, Remišová uviedla, že táto skupina už mala vzniknúť dávno, čo ale blokuje Danko, keďže ju ešte neodobril.pýta sa Remišová, ktorá vyzýva Danka a celú koalíciu na podporu opozičnej novely.Ak právna norma v pléne neprejde, zákon sa najbližšieho polroka v tejto veci nebude môcť meniť. Gábor Grendel (OĽaNO) neverí, že by pracovná skupina dokázala do polroka pripraviť vlastný návrh.reagovala šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.Predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS) už dávnejšie Danka žiadal o zriadenie komisie. Danko uviedol, že zmeny zákona by mohli byť známe túto jeseň. V auguste, kedy bola koalícia v kríze a SNS prichádzala s rôznymi požiadavkami, Danko oznámil, že SNS bude na rokovaní Koaličnej rady (25.8.) žiadať prísnejšie pravidlá pre zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov. Koalícia o tom neskôr neinformovala.O zriadení pracovnej skupiny má hovoriť poslanecké grémium. Danko tvrdí, že sa zmenám zákona nebráni, súčasná právna norma má podľa neho. Za potrebné považuje sledovanie majetkových prírastkov.