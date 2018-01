OĽaNO chce podporiť rodičovstvo, navrhuje progresívny daňový bonus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) – Štát by mal podľa opozičného hnutia OĽaNO podporiť zvyšovanie pôrodnosti na Slovensku. Skupina poslancov hnutia preto predložila do Národnej rady (NR) SR novelu zákona o dani z príjmov, ktorá je súčasťou prorodinnej politiky OĽaNO.Novelou zákonodarcovia navrhujú zaviesť do praxe progresívny daňový bonus na dieťa. Takýto daňový bonus by bolv závislosti od toho, či má rodič jedno dieťa, dve deti alebo tri a viac detí za podmienky, že s ním žijú v spoločnej domácnosti.Novinku by OĽaNO chcelo zaviesť od januára 2019 a predloženou novelou by sa mal parlament zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá má naplánovaný začiatok 30. januára.odôvodnili poslanci svoj zámer.Daňový bonus na Slovensku funguje aj v súčasnosti a ide o úľavu na dani pre pracujúceho rodiča, čo mu následne zvýši plat. Tento bonus je ale rovnaký v sume 21,56 eura mesačne na každé dieťa. OĽaNO preto navrhuje, aby si rodič mohol uplatniť daňový bonus vo výške 21,56 eura na prvé dieťa, 43,12 eura na druhé dieťa a 64,68 eur na tretie a každé ďalšie dieťa mesačne.vyčíslili poslanci v návrhu.Hnutie pripomína, že toto opatrenie navrhuje v čase, keď vláda deklaruje lepší výber daní, hospodársky rast a najnižší deficit v histórii Slovenskej republiky.dodali predkladatelia.Preto je podľa nich dôležité nepozerať sa na takéto zvýšenie sumy daňového bonusu ako na mínus pre štátny rozpočet, ale ako na veľký prínos a investíciu do budúcnosti.zdôraznili poslanci OĽaNO.