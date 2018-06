OĽaNO chce ústavnú väčšinu pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. júna (TASR) - Hnutie OĽaNO trvá na tom, aby Národná rada (NR) SR volila kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR najmenej 90 hlasmi, teda ústavnou väčšinou. O zmene hovorili s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd). Informoval o tom predseda OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii v parlamente.doplnil s tým, že aj Benátska komisia odporúča ústavnú väčšinu. Matovič zdôraznil, že veľmi záleží na tom, kto bude sedieť na ústavnom súde.Doterajšie návrhy podľa Matoviča môžu viesť k tomu, že na budúci rok bude 13 z 13 sudcov Ústavného súdu SR zvolených vládnou väčšinou. Matovič podozrieva koalíciu, že si chce zabezpečiť takto beztrestnosť do roku 2031, keď sa týmto sudcom skončí funkčné obdobie.Podobný názor má aj líderka OĽaNO Veronika Remišová.uviedla Remišová. Ústavná väčšina pri voľbe by podľa nej zabezpečila, aby na Ústavný súd boli vybratíOdmieta argument koaličných poslancov, že koalícia a opozícia v súčasnom zložení by sa nedokázali dohodnúť.zdôraznila Remišová. Poukázala napríklad na niekdajšiu voľbu viceguvernéra Národnej banky Slovenska, kde OĽaNO kandidáta vlády podporilo.Minister spravodlivosti Gál predložil koncom mája na pripomienkovanie nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia. Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45. Požiadavkou tiež je, aby boli všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a alternatívne musia mať aj niektorú z odborných právnických skúšok, pravidelne publikovať alebo prednášať a ovládať svetový jazyk. Na zmenu Ústavy bude minister potrebovať hlasy opozície.