OĽaNO chce vziať samosprávam právo veta pri voľbe riaditeľa školy

Bratislava 3. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, by mali prísť o právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Myslia si to poslanci z hnutia OĽaNO, ktorí im chcú toto právo vziať novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.Poslanci pripomínajú, že v súčasnosti zriaďovatelia môžu dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na post riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. "tvrdí OĽaNO.Hnutie si myslí, že kompetencie rady školy by sa mali skôr posilňovať ako oslabovať.vysvetľujú svoj návrh poslanci. Ich novela by vrátila stav, ktorý tu bol pred septembrom 2015.Navrhujú tiež predĺžiť výpovednú dobu členom rady školy o dva mesiace oproti dobe iných zamestnancov.vysvetľujú.