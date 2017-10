OĽaNO: Chce znížiť či odpúšťať pokuty za chýbajúce STK a EK

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 9. októbra (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO navrhuje ešte výraznejšie zníženie pokút za neplatnú či chýbajúcu technickú alebo emisnú kontrolu než ministerstvo dopravy. A v niektorých prípadoch aj jej úplné odpustenie.Zmeny zahrnulo hnutie do pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá sa momentálne nachádza v parlamente v druhom čítaní. Národná rada (NR) SR o nej bude rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá má naplánovaný začiatok na 10. októbra.V súčasnosti pritom hrozí vodičovi za chýbajúcu či neplatnú emisnú alebo technickú kontrolu v obidvoch prípadoch pokuta vo výške 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny z tejto pokuty, považuje sa za uhradenú.Teraz ministerstvo dopravy v novele zákona navrhuje zmenu v tom, že ak si majiteľ auta dodatočne splní túto svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, táto sankcia sa bude považovať za uhradenú.OĽaNO však navrhuje ešte výraznejšie zjemnenie pokút. A teda, ak si majiteľ do 15 dní splní svoju povinnosť a podrobí auto technickej alebo emisnej kontrole, pokuta sa bude týmto úkonom považovať za uhradenú v plnej výške. V prípade, že tak motorista urobí do 30 dní, budú sa považovať za uhradené dve tretiny pokuty a keď tak spraví do 45 dní, bude sa považovať za uhradenú len jedna tretina pokuty.opísal poslanec OĽaNO Ján Marosz na dnešnej tlačovej konferencii v NR SR. Hnutiu ide podľa jeho slov o to, aby štát ukázal ľuďom svoju pozitívnu, priateľskú tvár a upozornil ich predtým, ako im dá pokutu.dodal Marosz.Pozmeňujúci návrh dnes predstavil spolu s členom mimoparlamentnej strany KDH Pavlom Zajacom, ktorý v minulosti tiež obdobný návrh presadzoval.