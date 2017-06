OĽaNO dáva trestné oznámenie pre machinácie pri obstarávaní v BBSK

Gábor Grendel. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Na tlačovej konferencii to dnes oznámili poslanci hnutia Gábor Grendel a Veronika Remišová.Ako zdôvodnilo hnutie, predseda BBSK Marian Kotleba (ĽSNS) má v úmysle rekonštruovať cesty v kraji za takmer desať miliónov eur. Verejná súťaž na túto rekonštrukciu bola vyhlásená 19. júna, pričom k elektronickým aukciám prišlo už v piatok 23. júna ráno. Tí, čo sa zúčastnili súťaže, tak mali tri dni na to, aby predložili vypracované ponuky.uvádza sa v trestnom oznámení.povedal Grendel, podľa ktorého by normálnou reakciou zo strany BBSK bolo iniciatívne podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a iniciatívne podanie trestného oznámenia.Kotleba na dnešnej tlačovej konferencii konštatoval, že BBSK zopakuje verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu ciest v kraji, opäť pôjde cez elektronický kontraktačný systém (EKS), čo úrad považuje za najtransparentnejší systém pre VO a predĺži lehotu na predkladanie ponúk.reagoval Kotleba.