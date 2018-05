OĽaNO: Dotácie na pôdu by mal dostávať iba jej vlastník alebo nájomca

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Agrodotácie na pôdu by sa mali poskytnúť iba jej vlastníkovi alebo platnému nájomcovi. Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady (NR) opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Martin Fecko a Eduard Heger. Predložený návrh novely zákona by sa mal podľa Fecka prerokovať ešte na aktuálnej schôdzi NR SR.zdôvodnil Fecko.Predkladateľom novely zákona je podľa neho celý klub OĽaNO.vysvetlil.V súčasnosti podľa Fecka možno čerpať dotácie aj bez listín, ktoré treba predložiť na výzvu PPA.dodal poslanec OĽaNO.Podčiarkol, že pôda je hlavným výrobným prostriedkom pre poľnohospodárov, je "alfou a omegou" pre ich živobytie a živobytie ich rodín.zdôraznil Fecko.