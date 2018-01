OĽaNO: Hliadkujúci policajti nemôžu riadne chrániť občanov

Na archívnej snímke Gábor Grendel Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) - Hliadkujúci policajti v teréne nemôžu riadne chrániť občanov. Ministerstvo vnútra im totiž odňalo viaceré oprávnenia, ktoré dosiaľ mali. Na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR na to v utorok upozornili poslanci NR SR za OĽaNO Gábor Grendel a Richard Vašečka, na ktorých sa obrátili samotní nespokojní policajti.Jedno z podstatných oprávnení, o ktoré hliadkujúci policajti prišli, sa podľa OĽaNO týka obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu. Pokiaľ policajti chytia nebezpečného páchateľa trestného činu priamo na mieste činu alebo bezprostredne po spáchaní tohto činu, je všetko podľa nich v poriadku.Problém nastáva podľa Grendela vtedy, ak je nebezpečný páchateľ na úteku.vysvetlil Grendel s tým, že takto sa stráca čas.Tento právny stav podľa jeho slov ohrozuje občanov aj samotných policajtov. OĽaNO chce preto toto oprávnenie policajtom vrátiť. A to nie iba do vyhlášky, ale mienia ho zakomponovať priamo do zákona. Vyhlášku podľa Grendela menili preto, že