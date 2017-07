OĽaNO: Hodnotenie eurofondových projektov sa menilo po vyhlásení výzvy

Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Rezort školstva: Pri podozrení z brania úplatkov sa treba obrátiť na zodpovedné orgány

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. júla (TASR) - Kritériá na hodnotenie projektov z výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) sa menili v čase, keď už bola výzva raz vyhlásená. A to v čase, kedy bol ministrom školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Šéf rezortu teda klamal, keď hovoril, že sa to nedialo za jeho ministrovania. Uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Zároveň vyzvala SNS, aby sa vzdala ministerstva školstva a ak to neurobí, zakročiť by mal premiér Robert Fico (Smer-SD).povedala Remišová. Poukázala na dokument z mája 2016, podľa ktorého ministerstvo zrušilo výzvu vyhlásenú ešte ministrom Jurajom Draxlerom. Ide o výzvu na PVVC.zdôraznila.Koncom mája 2016 ministerstvo pod Plavčanovým vedením vyhlásilo výzvu už so zmenenými niektorými bodovacími kritériami.uviedla Remišová. Toto kritérium malo podľa jej slov väčší počet bodov ako to, či je projekt vôbec realizovateľný. Takáto zmena kritérií dáva podľa OĽaNO priestor na manipuláciu. Mohla podľa Remišovej pomôcť vyradiť tie projekty, ktoré SNS vyradiť chcela.Zodpovednosť by mal podľa OĽaNO niesť minister Plavčan, ktorý je zodpovedný aj za svojich podriadených. Remišová poukázala aj na firmy, ktoré nikdy nerobili výskum a napriek tomu prišli k dotácii.poznamenala. Poslankyňa by privítala, keby sa výzva zrušila a peniaze sa použili účelne. Pripomenula, že OĽaNO plánuje iniciovať odvolávanie ministra Plavčana z funkcie. Podpisy na mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ešte nemá.uviedla poslankyňa Remišová. Eurofondy rozdelili nominanti SNS podľa jej slov "vyslovene hlúpym spôsobom". Poukázala na niektoré firmy vrátane tej, ktorá dostala vyše päť miliónov eur na výskum v oblasti testovania procesov krízového manažmentu vo verejnej správe. Za peniaze si chce prenajať počítačovú infraštruktúru na realizáciu projektu. Podľa Remišovej je to systém na vysávanie peňazí.Plavčana pre rozdeľovanie eurofondov dnes kritizovala aj SaS. Poukázala, že mohlo dôjsť ku korupcii. Odvoláva sa na svedectvo jedného z neúspešných uchádzačov, ktorý hovorí, že člen komisie mal žiadať zo sedemmiliónovej dotácie 20-percentnú províziu.uviedol poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS).Na rozdeľovanie eurofondov ministerstvom školstva sa pozrie aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na PVVC je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda SAV už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu (EK). Nakoľko táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom podplácania či brania úplatkov je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu v tomto smere konať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zároveň bude v takomto prípade plne spolupracovať. Takto reagovalo na medializované informácie, že pri rozdeľovaní eurofondov na vedu a výskum mohlo dôjsť aj ku korupcii.uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová. Pripomenula, že minister preto nariadil vykonanie mimoriadneho preverenia výberového procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň požiadal o kontrolu aj Európsku komisiu.dodala Skokanová.Televízia Markíza vo svojom nedeľnom (30.7.) večernom spravodajstve informovala, že jeden z neúspešných uchádzačov o peniaze na výskum a vývoj menovite hovorí o členovi komisie, ktorý zo sedemmiliónovej dotácie chcel províziu 20 percent.