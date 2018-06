OĽaNO: Návrh R. Fica je trápnosť, ktorá nič nevyrieši

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO je za zverejnenie daňových záležitostí u ľudí, ktorí sa uchádzajú o prezidentský post, ale nielen u nich. Ak to má mať zmysel, daňové aj bankové tajomstvo musí byť zrušené v prípade všetkých záujemcov o vstup do politiky. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič.Reagoval tak na návrh šéfa Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého sa majú daňového tajomstva vzdať na čas predvolebnej kampane všetci kandidáti na prezidenta.odkázal Matovič.Podľa jeho slov ide preto zo strany Fica o falošnú hru.odkázal šéf Obyčajných.OĽaNO teda nemá žiaden problém zaviazať všetkých, ktorí chcú ísť do politiky, aby sa vzdali daňového aj bankového tajomstva.dodal.Najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Na piatkovej tlačovej konferencii to avizoval Robert Fico, ktorý priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku.Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri. Do paragrafu, ktorý hovorí, čo všetko musí kandidát predložiť predsedovi NR SR, má teda pribudnúť nová podmienka, ktorou je vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas kampane vzdáva daňového tajomstva.ozrejmil Fico. Dňom volieb sa mu daňové tajomstvo vráti.