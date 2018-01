OĽaNO navrhuje viaceré zmeny vo vládnom zákone o dreve

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z dielne rezortu pôdohospodárstva nerieši podľa opozičného hnutia OĽaNO zásadné veci. Predstavitelia hnutia preto navrhujú v právnej norme viaceré zmeny.opísala na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslankyňa hnutia Veronika Remišová.Poslanec OĽaNO Martin Fecko by aktuálny vládny zákon o dreve uvítal, ak by však predkladateľ prijal pozmeňujúce návrhy poslancov hnutia, zákon by bol podľa neho účinnejší.vysvetlil Fecko.Zároveň pokiaľ bude podľa neho Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia podliehať ministrovi, nebude zárukou nestrannosti.dodal Fecko. Podľa neho by tak mala byť inšpekcia nezávislá, podobne ako Najvyšší kontrolný úrad.Ján Budaj (OĽaNO) označil za hlavný problém kontrolu vývozu dreva.doplnil.Existuje podľa neho niekoľko príkladov zo zahraničia.dodal Budaj. Podľa neho by tak aj polícia na Slovensku po niekoľkých školeniach bola určite schopná za krátky čas prekontrolovať kamióny naložené drevom.