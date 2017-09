OĽaNO navrhuje vziať samosprávam právo veta pri voľbe riaditeľa školy

Na snímke poslanec Oto Žarnay (OĽaNO). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, by mali prísť o právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Myslia si to poslanci z hnutia OĽaNO, ktorí im chcú toto právo vziať novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.Plénu Národnej rady (NR) SR ju predložili v závere piateho rokovacieho dňa 19. parlamentnej schôdze.zdôraznil v rámci rozpravy poslanec OĽaNO Oto Žarnay.Poslanci OĽaNO pripomínajú, že v súčasnosti zriaďovatelia môžu dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na post riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania.tvrdí OĽaNO.Hnutie si myslí, že kompetencie rady školy by sa mali skôr posilňovať ako oslabovať.vysvetľujú svoj návrh poslanci. Ich novela by vrátila stav, ktorý tu bol pred septembrom 2015.Zákonodarcovia budú v rokovaní pokračovať v utorok 12. septembra. Vrátia sa k vládnym právnym normám, ktoré si na tento deň dohodli. Ide o sériu návrhov z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) či zmeny z dielne ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).Sólymos prináša napríklad novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov, alebo aj novelu, podľa ktorej budú musieť verejnoprávne médiá informovať ľudí o znečistenom ovzduší.Richter v novele zákona o sociálnych službách navrhuje upraviť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a tiež to, aby jasle boli za určitých podmienok dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Novelou zákona o sociálnom poistení chce zas dosiahnuť, aby sa dôchodky na Slovensku zvyšovali o tzv. dôchodcovskú infláciu.Minister práce predkladá aj zmeny v zákone o nelegálnej práci, podľa ktorých neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie.