OĽaNO navrhuje zaviesť stopercentné príplatky za prácu cez víkend

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 8. septembra (TASR) - Ľudia pracujúci počas víkendov si zaslúžia príplatky. Opozičné hnutie OĽaNO ich navrhuje vo výške 100 %. S takýmto návrhom prichádza do parlamentu. Plénum sa ním bude zaoberať na aktuálnej schôdzi. Návrh na zavedenie príplatkov za víkendovú prácu poslanci OĽaNO v parlamente predkladali už v marci tohto roka, parlament ho však odmietol.Hnutie navrhuje zaviesť mzdové zvýhodnenie za prácu vykonanú počas víkendu. Popri dosiahnutej mzde sa navrhuje zamestnancovi poskytnúť ešte sumu vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, ak prácu vykoná v sobotu alebo v nedeľu.skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii poslankyňa hnutia Anna Verešová. Ľudia navyše podľa nej nemajú čas ani na regeneráciu, ani na rodinu.doplnila Verešová.Hnutie upozornilo, že vláda za 10 rokov nedokázala ukotviť nárok zamestnancov na príplatky za víkendovú prácu do Zákonníka práce. Sľúbil to premiér Robert Fico (Smer-SD) až v máji tohto roka.doplnil poslanec Richard Vašečka, ktorý zároveň vyzval poslancov vládnej koalície, aby za ich návrh zahlasovali.