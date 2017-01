OĽaNO navrhuje zvýšiť množstvo povinne zverejňovaných informácií

Na snímke líder opozičného hnutia OĽANO Igor Matovič. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 28. januára (TASR) - Množstvo povinne zverejňovaných informácií by sa mohlo zvýšiť. Navrhuje to hnutie OĽaNO-NOVA, podľa ktorého by sa mal rozšíriť okruh osôb zverejňujúcich informácie aj rozsah informácií. Zmeny by mala priniesť novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá má byť na programe nadchádzajúcej schôdze Národnej rady SR. Zmeny hnutie navrhuje v snahe pomôcť lepšej dostupnosti informácií a otvorenému vládnutiu.Podľa novely zákona by informácie museli zverejňovať napríklad aj občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ak hospodária s verejnými prostriedkami povinných osôb (napr. dotácie) v celkovom objeme viac ako 100.000 eur ročne. Povinne by sa mali zverejňovať zmluvy uzatvárané v bežnom obchodnom styku, ak ide o povinnú osobu. Povinné by malo byť aj zverejňovanie všetkých príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Vypadnúť by mala výnimka zo zverejňovania takýchto zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou.Povinné by malo byť aj zverejňovanie informácií o poskytnutom sponzorstve, dotácii, grante, finančnom príspevku alebo inej obdobnej finančnej alebo nefinančnej podpore zo strany povinných osôb. Ďalej zverejňovanie osobných údajov, najmä životopisných údajov a ďalších informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu.uvádzajú predkladatelia.OĽaNO-NOVA žiada aj povinné zverejňovanie informácií poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o svojich zriaďovateľoch a zakladateľoch. Tiež čakacích listín a čakacích lehôt na poskytnutie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane zrušenia možnosti, aby mohol byť pacient uprednostnený mimo poradia na týchto čakacích listinách. Novela hovorí aj o zavedení vyhotovovania ročných výkazov práce prokurátorov. Ich zverejňovanie by malo byť povinné podobne ako u sudcov. Zverejňovať by sa mali aj právoplatné uznesenia spolu s odôvodnením o odmietnutí trestného oznámenia v prípade trestných činov korupcie orgánmi činnými v trestnom konaní.Zmeny by sa mali dotknúť aj zverejňovania informácií samosprávami. Povinne by mali informovať o schválených rozpočtoch aj za predchádzajúce roky, záverečných účtoch, informáciách zo systému RIS.SAM, ktoré samospráva zasiela štátnej správe. Tiež o prehľadoch o stave a vývoji dlhu, zozname dlžníkov, zozname obecných bytov. Zverejňovať by mali aj plány nakladania s majetkom na najbližší kalendárny rok, správy hlavného kontrolóra alebo výsledky výberových konaní na vedúcich zamestnancov.obhajujú svoj návrh predkladatelia. Zároveň sa podľa nich zvýši kontrola zo strany verejnosti aj vo vzťahu k ďalšiemu okruhu subjektov, ktoré poskytujú alebo ktorým sa poskytujú verejné prostriedky z daní všetkých občanov Slovenska.