OĽaNO neuspelo s návrhom novely o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. júna (TASR) - Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z dielne opozičného hnutia OĽaNO, ktorá mala podľa predkladateľov pomôcť farmárom, neuspela pri pondelkovom hlasovaní v Národnej rade (NR) SR. Plénum ju neposunulo do druhého čítania.Podľa poslanca hnutia Martina Fecka spočívala podstata novely v tom, aby bolo pri dotáciách postavené vlastnícke právo k pôde nad užívacím. Ak by teda chcel niekto čerpať dotácie na pôdu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, jeho povinnosťou by bolo mať list vlastníctva k tejto pôde, alebo nájomnú zmluvu podpísanú s vlastníkom pôdy.konštatoval Fecko. A to je podľa neho hlavný kameň úrazu pri problémoch farmárov.