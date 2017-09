OĽaNO neuspelo s novelami na zlepšenie finančnej situácie rodín

Na snímke matky s dieťaťmi na ceste do školy v prvý školský deň 4. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 12. septembra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO neuspelo dnes v parlamente s trojicou sociálnych noviel, ktorými chceli zlepšiť finančnú situáciu rodín. Parlament odmietol ich návrh na zjemnenie podmienok na získanie materského pre rodičov osvojených detí, ale aj návrh na súbežné poskytovanie rodičovského príspevku počas výplaty materského.Upraviť podmienky získania materského pre rodičov osvojených detí chceli v novele zákona o sociálnom poistení. Navrhovali zavedenie rovnakej dĺžky ochrannej lehoty pre rodičov osvojených detí, ako má tehotná žena, teda v trvaní osem mesiacov. Hnutie reagovalo na prípady adoptívnych rodičov, ktorí sú diskriminovaní v nároku na získanie tejto dávky, ak v čase prípravy na osvojenie dieťaťa prídu o zamestnanie.priblížila poslankyňa Erika Jurinová. Avšak žena, ktorá stratí prácu počas tehotenstva, je chránená osem mesiacov.V druhej novele zákona o rodičovskom príspevku chceli ustanoviť súbežné poskytovania rodičovského príspevku počas obdobia výplaty materského. V právnej norme navrhovali štvorročné prechodné obdobie, počas ktorého sa mali upraviť priority štátnej rodinnej politiky tak, aby v roku 2022 mala po pôrode každá žena s nárokom na materské paralelne nárok na 100 % rodičovského príspevku na to isté dieťa.Parlament odmietol aj návrh novely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. V nej hnutie navrhovalo vytvorenie právneho rámca, na základe ktorého sa poskytne príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, a to až do výšky 280 eur mesačne, ak sa im nepodarilo umiestniť dieťa do škôlky napríklad pre nedostatok miest. Poslanci si od tohto opatrenia sľubovali podporu pracujúcich alebo študujúcich rodičov.