OĽaNO neuspelo: Zemedzenie vystavovania tiel za účelom zisku neprešlo

Bratislava 13. októbra (TASR) - Zákon o pohrebníctve sa meniť nebude. Poslanci Národnej rady SR dnes nepodporili novelu z dielne OĽaNO, ktorá mala garantovať ochranu ľudskej dôstojnosti a dôstojnosti nakladania s ľudskými pozostatkami zamedzením vystavovania tiel zosnulých za účelom dosiahnutia zisku.Obyčajní chceli, aby nakladanie s ľudskými pozostatkami, orgánmi, tkanivom a ľudskými bunkami, a to aj v cezhraničnom styku, podliehalo prísnej kontrole a najmä poučeniu a informovanému súhlasu darcu, respektíve zosnulej osoby.tvrdili opoziční poslanci.Podľa ich slov sú telá zosnulých osôb alebo ich časti vystavované komerčne ako atrakcie, najmä za účelom dosiahnutia ziskuargumentovali.Vystavovanie konzervovaných a balzamovaných ľudských pozostatkov pred ich pochovaním je v súčasnosti podmienené len osobou, ktorá takúto konzerváciu alebo balzamovanie vykonala, a nie aj súhlasom zosnulej osoby, ktorý by udelila počas svojho života.píše sa v dôvodovej správe.Podľa Obyčajných je preto žiaduce, aby osoba, ktorej telo alebo jeho časť sa má konzervovať alebo balzamovať a následne vystaviť, resp. vystavovať pred pochovaním, vyjadrila písomný súhlas s takýmto zaobchádzaním s jej ľudskými pozostatkami po smrti, a to ešte za jej života.