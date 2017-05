OĽaNO-NOVA chce,aby aspoň jeden byt v nových domoch bol bezbariérový

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 17. mája (TASR) – Novopostavené bytové domy by mali obsahovať aspoň jeden bezbariérový byt. Takúto podmienku by chceli zaviesť do stavebného zákona poslanci hnutia OĽaNO-NOVA.odôvodnili poslanci.Chceli by preto zaviesť do zákona podmienku, podľa ktorej bude musieť každý novopostavený bytový dom obsahovať aspoň jeden byt, ktorý spĺňa osobitné požiadavky kladené na užívanie stavby osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, teda najmä požiadavku bezbariérovosti.Poslankyňa hnutia Silvia Shahzad pripúšťa, že bezbariérové byty sú o niečo náročnejšie na priestor.vyčíslila v pléne. Ak je však podľa jej slov problém baviť sa o bezbariérových bytoch, riešením môžu byť upraviteľné byty. Teda také, ktoré je možné následne v krátkom čase upraviť tak, aby spĺňali požiadavky bezbariérovosti.Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 pritom podľa poslankyne vyplynulo, že na Slovensku z takmer dvoch miliónov bytov bolo bezbariérových len približne 9 %.uviedla Shahzad.