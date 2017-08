OĽaNO-NOVA chce lepšiu sociálnu ochranu pre adoptívnych rodičov

Ilustračné foto Foto: TASR/BYU Foto: TASR/BYU

Bratislava 21. augusta (TASR) - Rodičia osvojených detí si zaslúžia lepšiu sociálnu ochranu a nemali by byť znevýhodňovaní. Myslia si to poslankyne opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Erika Jurinová a Anna Verešová. Na septembrovú schôdzu parlamentu preto predkladajú návrh, aby sa zjemnili podmienky na získanie materského pre rodičov osvojených detí. Chcú zavedenie rovnakej dĺžky ochrannej lehoty pre rodičov osvojených detí ako má tehotná žena, teda v trvaní osem mesiacov.Poslankyne sú presvedčené, že vládna koalícia sa rodinám na Slovensku nevenuje dostatočne, a to aj napriek tomu, že sa označuje za sociálnu vládu a vládu kontinuity.upozornila na dnešnej tlačovej konferencii Verešová.V súčasnosti by sa žiadne dieťa do 6 rokov nemalo nachádzať v detskom domove.priblížila Jurinová.Adoptívni rodičia by tak podľa nej mali byť rovnako podporovaní ako biologickí rodičia detí.myslí si Jurinová.Upozornila však na prípady adoptívnych rodičov, ktorí sú diskriminovaní v nároku na získanie materského, ak v čase prípravy na osvojenie dieťaťa, prídu o zamestnanie.priblížila Jurinová. Avšak žena, ktorá stratí prácu počas tehotenstva, je chránená osem mesiacov.upozornila Jurinová.Hlavným cieľom ich návrhu je preto zavedenie rovnakej dĺžky lehoty pre rodičov osvojených detí, ako majú biologickí rodičia.priblížila Jurinová.