OĽaNO-NOVA chce platné referendum už pri účasti 20 percent voličov

Bratislava 28. mája (TASR) - Referendum by malo byť po novom platné už v prípade, ak sa ho zúčastní aspoň 20 percent oprávnených voličov. V súčasnosti je podmienkou nadpolovičná účasť. Zníženie kvóra navrhuje novelizáciou Ústavy SR opozičné hnutie OĽaNO-NOVA.Obyčajní tvrdia, že takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu, že štandardné politické strany v NR SR nechránia verejný záujem, ale iné záujmy.vysvetľujú predkladatelia v dôvodovej správe.Hnutia OĽaNO-NOVA zároveň pripomína, že v histórií Slovenskej republiky sa doposiaľ konalo osem referend, z ktorých iba jediné splnilo podmienku účasti nad 50 percent oprávnených voličov a skončilo s platným výsledkom.pripomínajú poslanci.OĽaNO-NOVA preto krátko po vstupe do parlamentu predložilo ako jeden zo svojich prvých legislatívnych návrhov úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť referenda.píše sa v dôvodovej správe.Súčasťou novely ústavy je aj povinnosť konania referenda v rovnaký deň, ako sa budú konať najbližšie voľby do NR SR, Európskeho parlamentu či do orgánov územnej samosprávy alebo ľudové hlasovanie na celom území SR.dodali Obyčajní.