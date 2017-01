OĽANO-NOVA chce zákaz vojenských hodností pre aktívnych politikov

Na snímke poslanec NR SR A Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. januára (TASR) - Politici, ktorí získali vojenské hodnosti počas aktívneho pôsobenia v politike, by o ne mali automaticky prísť. Dosiahnuť to chce hnutie OĽaNO-NOVA, ktoré plánuje predložiť novelu zákona o brannej povinnosti upravujúcu udeľovanie vojenských hodností aktívnym politikom. Návrhom reaguje na udelenie vojenských hodností, ktoré dostali napríklad premiér Robert Fico (plukovník) či predseda Národnej rady SR Andrej Danko (kapitán). Polepšili si o niekoľko stupňov.povedal na dnešnej tlačovej konferencii líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Novelou by sa teda mali anulovať rozhodnutia ktoréhokoľvek ministra, ktorý povýšil aktívneho politika.Poslanec Eduard Heger z hnutia doplnil, že návrh bude vychádzať z pravidiel, ktoré sú určené dnes pre aktívnych vojakov." vysvetlil Heger.Právna norma nemá bez podpory koalície šancu na úspech. OĽaNO-NOVA o návrhu s koaličnými stranami nerokovalo.