OĽaNO-NOVA chce zmeniť výšku vyživovacej povinnosti

Bratislava 17. mája (TASR) - Výška vyživovacej povinnosti by sa mohla upraviť. A to tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery by bol povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50 % zo sumy životného minima, teda vo výške 45,21 eura mesačne na nezaopatrené dieťa. Počíta s tým novela zákona o rodine z dielne OĽaNO-NOVA.uviedli predkladatelia. Ochrániť chcú aj rodiča, ktorý sa o takéto dieťa stará sám. "" zdôrazňuje OĽaNO-NOVA.Poslanci hnutia tiež navrhujú zmeniť školský zákon. Novelou chcú dosiahnuť, aby všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od troch rokov povinne chodili do materskej školy. Rodičia, ktorí by svoje deti do škôlok nedali, by mali byť trestaní.Hnutie verí, že keď budú rómske deti chodiť povinne do škôlky, ľahšie sa zaradia do normálnej základnej školy a zvýši sa aj šanca študovať na strednej škole a získať napríklad výučné listy. Tým by boli ľahšie uplatniteľní na trhu a nestávali by sa z nich poberatelia sociálnych dávok.