OĽaNO-NOVA dalo podnety šéfovi odboru prevencie korupcie Kovaříkovi

Gábor Grendel Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR z hnutia OĽaNO-NOVA dali šéfovi odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Petrovi Kovaříkovi podnety, na ktoré by sa mal podľa nich pozrieť. Odovzdali ich dnes v podateľni úradu vlády.Podania sa podľa Jána Marosza (OĽaNO-NOVA) týkajú prevodov pozemkov ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktoré majú byť podľa opozície nevýhodné pre štát. Ďalej podozrení z nekonania a zneužívania kriminálneho úradu finančnej polície v súvislosti so spoločnosťou Dúha, ktorá stavia tunel Višňové.Tretím prípadom je nájom, ktorý platí premiér Robert Fico (Smer-SD) v bytovom komplexe Bonaparte. OĽaNO-NOVA sa pýta, prečo Ladislavovi Bašternákovi stačí od Fica vyše 2500 eur mesačne, keď podľa realitných kancelárií je v takom byte trhový nájom aj 5000 eur mesačne. Podľa opozície možno predpokladať, že Bašternák dostáva iné plnenie.uviedol Marosz.Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) zdôraznil, že boj proti korupcii potrebuje niekoho, kto bude konať. Pripomína, že takými orgánmi sú polícia a prokuratúra, nie úradník na úrade vlády. Aj Kovařík podľa Grendela môže urobiť len to, že ak vyhodnotí, že je podozrenie na spáchanie trestného činu, postúpi to polícii či prokuratúre. Grendel si myslí, že boju proti korupcii by pomohli personálne zmeny na ministerstve vnútra, špeciálne prokuratúre a policajnom prezídiu.Premiér Robert Fico len nedávno vytvoril nový odbor prevencie korupcie úradu vlády a 31. mája predstavil jeho šéfa Petra Kovaříka. Kovařík je bývalý šéf Úradu boja proti korupcii. Fico od neho očakáva, že významne posilní nielen odbor, ale aj kredibilitu Úradu vlády SR v tejto oblasti.Kovařík ponuku prijal, lebo pociťuje silný tlak na to, že v tejto oblasti je potrebné mnoho vecí vylepšovať.uviedol s tým, že nový odbor by mal byť impulzom pre všetky ministerstvá, ale aj výkonné pracoviská. Kovařík by sa ale rád rozprával aj s občanmi a neziskovými organizáciami.