OĽaNO-NOVA: Fico používa EÚ ako plášť na zakrytie korupcie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) používa Európsku úniu ako plášť na zakrytie korupcie. Takto dnes reagovalo opozičné hnutie OĽaNO-NOVA na tlačovej konferencii na utorkové (15.8.) slová predsedu vlády SR o tom, že nemôže súhlasiť s názormi o predčasných parlamentných voľbách, lebo to by bol koniec akýchkoľvek nádejí na udržanie sa Slovenska v jadre EÚ.uviedla poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová. Fico podľa nej tvrdí, že opozícia by doviedla Slovensko mimo Európy, čo však podľa Remišovej nie je pravda.Remišová pripomenula, že napriek miliardám, ktoré Slovensko dostalo v rámci eurofondov, sa situácia ľudí na Slovensku zlepšuje len pomaly.dodala s tým, že keď má premiér vyvodiť zodpovednosť za škandál s eurofondmi, tak sa skrýva za EÚ.Predseda hnutia Igor Matovič upozornil, že kauza okolo eurofondov na výskum predstavuje len štyri percentá všetkých eurofondov, ktoré Slovensko dostane v najbližších troch rokoch. Súčasná vláda bude deliť 15 miliárd eur.