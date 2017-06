OĽaNO-NOVA: Hrozí kolaps sociálnych služieb, novela problémy nerieši

Soňa Gaborčáková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) – Na Slovensku hrozí kolaps starostlivosti o starých a chorých. Upozornilo na to opozičné hnutie OĽaNO-NOVA, podľa ktorého ministerstvo práce v novele zákona o sociálnych službách problémy vôbec nerieši. Rezort dal právnu normu do pripomienkového konania.Poslankyne Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA na dnešnej tlačovej konferencii poukázali na to, že človek nad 80 rokov žijúci sám, ktorý zostane pripútaný k lôžku, si nemá ako pomôcť. Dnes totiž neexistuje plynulý prechod zo zdravotníckeho zariadenia do zariadenia sociálnych služieb a kým sa tam dostane, mnohokrát aj zomrie.Ministerstvo práce v týchto dňoch prichádza s novelou zákona o sociálnych službách.zhodnotila poslankyňa Soňa Gaborčáková s tým, že zabúda na ľudí s duševnými chorobami, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou či deti so zdravotným znevýhodnením.Hroziaci kolaps sociálnych služieb súvisí podľa poslankyne Eriky Jurinovej s nedofinancovaním zariadení. Namiesto toho, aby rezort rozvíjal terénne a ambulantné služby, pokračuje v zhoršovaní podmienok na ich výkon, tvrdí.Ministerstvo sa podľa Jurinovej zameralo prioritne na riešenie financovania sociálnych služieb s odkázanosťou. Príspevok na odkázanosť je odstupňovaný na základe posúdenia. „Príspevok pôjde opäť do zariadenia, nie klientovi. Je úplným škandálom, že tento príspevok sa nemenil od roku 2009,“ zdôraznila.Novela tiež podľa nej vôbec nerieši dofinancovanie pobytových sociálnych služieb na tento rok. Hnutiu nie je jasný ani výpočet, ako sa budú na spolufinancovaní služieb podieľať samosprávy. Ako Jurinová ďalej uviedla, novela ignoruje aj krízovú intervenciu a nerieši ani skutočné odstránenie diskriminácie medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi.vyhlásila.Poslankyne za OĽaNO-NOVA chcú vo vlastnej reforme poskytovania sociálnych služieb prepojiť zdravotnú starostlivosť so sociálnou starostlivosťou, čím by sa podľa nich konečne vyriešila dlhodobá starostlivosť o občanov.Hnutie by zaviedlo štátnu dávku v odkázanosti. Bola by dávkou konkrétneho človeka odkázaného na pomoc inej osoby a on by rozhodol, či sa za tú sumu bude oňho niekto starať v domácom prostredí, alebo si zaplatí pobytovú sociálnu službu. „Bolo by to adresnejšie, človek by bol nad vecou a nebol by rukojemníkom tých, ktorí financujú poskytovanie tejto starostlivosti,“ vysvetlila Gaborčáková.Poslankyne by tiež uzákonili preplácanie ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň by posilnili ambulantné služby a terénne sociálne služby na komunitnom princípe. Človek by tak podľa nich netrpel odňatím z domáceho prostredia, rodinné väzby by boli ponechané a ide o lacnejšie služby ako pobytové.