OĽaNO-NOVA: Kaliňák kúpil predraženú budovu pre klientske centrum

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 25. mája (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) je najtalentovanejší realitný maklér na svete. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, podľa ktorého Kaliňák získal ďalšie predražené priestory pre klientske centrum, tentoraz v Žiline.uviedla poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) s tým, že táto firma neskôr podpísala zmluvu so štátom na takmer sedem miliónov eur bez DPH.Štát z celého balíka nehnuteľností pôvodne získaného v dražbe však kupuje od Espati iba polovicu.zdôraznila.Podľa Remišovej je zaujímavý aj postup, ktorý si ministerstvo vnútra (MV) zvolilo pri takejto významnej investícii.povedala poslankyňa.Kaliňák mal spomínanú tlačovku v máji 2016, viacerí predávajúci poslali svoje ponuky až na konci októbra 2016. "" myslí si Remišová.Matovič doplnil, že pôvodný vlastník Europalace hľadal kupca komplexu počas štyroch rokov šesťkrát cez ponukové konanie. "," uzavrel Matovič s dôvetkom, že v AF Investing, a.s., sú ľudia blízki Smeru-SD. Podľa Obyčajných sú firmy AF Investing aj Espati prepojené, keďže v účtovných uzávierkach majú rovnaké telefónne číslo.