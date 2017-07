OĽaNO-NOVA kritizuje súťaž na prenájom ležadlových vozňov

Ilustračné foto Foto: WAGON SERVICE travel s.r.o. Foto: WAGON SERVICE travel s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri plánovanom prenájme ležadlových vozňov "prestrelila". Myslia si to predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO-NOVA, podľa ktorých chce dopravca prenajať vozne za 47 miliónov eur na obdobie ôsmich rokov, hoci by nákup nových vozňov a ich používanie na toto obdobie mohlo vyjsť na 26 miliónov eur.konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec hnutia Ján Marosz. Poslanci OĽaNO-NOVA vychádzali z vyhlásenej súťaže ZSSK na prenájom 23 ležadlových vozňov vrátane údržby s možnosťou opcie na ďalších 13 vozňov, kde spoločnosť odhaduje cenu na 47 miliónov eur. Prenajaté vozne pritom môžu mať podľa zákonodarcov rok výroby 1995, čiže môže ísť aj o staršie vozne.Spolu s odborníkmi z hnutia však vypočítali, že pri kúpe rovnakého množstva nových vozňov a ich používaní po dobu ôsmich rokov by to firmu vyšlo 26 miliónov eur. Podľa poslancov sa pritom už v tejto súťaži aj otvorili obálky s ponukami uchádzačov, víťaz tendra však ešte zverejnený nebol. Marosz preto kládol otázky, kto vyhral túto súťaž a či ide o prenájom nových alebo starých vozňov. V prípade, že ide o staré vozne, či nebudú potrebovať opravu a kto ich bude opravovať.Zároveň sa pýtal, kto riadi štátnu ZSSK, či ministerstvo vedené Árpádom Érsekom (Most-Híd), alebo predseda parlamentu a vládnej SNS Andrej Danko, keďže strana má vo firme svojich nominantov. Obrátil sa preto na tretiu koaličnú stranu Smer-SD a jej predsedu a premiéra Roberta Fica. "zdôraznil Marosz. Apeloval na premiéra, aby zrušil túto súťaž a zabezpečil v ZSSK manažérsku kontrolu.Poslanec hnutia Eduard Heger zároveň dodal, že ministerstvo dopravy iniciuje uvoľnenie dlhovej brzdy na financovanie výstavby diaľnic a pritom sú to zlí správcovia a hospodári, čo ukazuje aj táto súťaž.