OĽaNO-NOVA nahvrhuje zatvoriť obchody každú nedeľu do 16.00 h

Na snímke líder opozičného hnutia OĽANO NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Obchody by mali byť každú nedeľu zatvorené do 16.00 h. Myslí si to líder opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Plénu Národnej rady (NR) SR preto v úvode šiesteho rokovacieho dňa 12. schôdze parlamentu predložil novelu Zákonníka práce, ktorá by mala takúto novinku zaviesť do praxe.Takýmto opatrením by sa podľa Matoviča uspokojili potreby pracovníkov v obchode, ktorí by mohli stráviť s rodinami podstatnú časť nedele alebo by sa mohli venovať oddychu a regenerácii.Zároveň by podľa poslanca mohlizhodnotil poslanec.Matovič pri tomto návrhu argumentuje tým, že podľa najnovších údajov Eurostatu sú slovenskí zamestnanci najčastejšie pracujúci pracovníci zo všetkých 28 krajín EÚ v nedeľu. V nedeľu totiž pravidelne pracuje 21 % z nich.dodal predkladateľ.Po prerokovaní tohto bodu programu budú poslanci pokračovať v diskusii o ďalších neprerokovaných návrhoch. Najočakávanejším bodom dňa však bude voľba nového verejného ochrancu práv. Tá je naplánovaná po 17. hodine, rozprava k tomuto bodu sa začne už o 14. hodine. O post ombudsmana sa uchádza trojica kandidátov, ktorá už absolvovala verejné vypočutie na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.Vládna strana Most-Híd navrhla aj s podporou koaličných partnerov Smeru-SD a SNS Máriu Patakyovú, ktorá pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. SaS a OĽaNO-NOVA nominovali exposlankyňu Janku Šipošovú. Tretím kandidátom je Anton Čulen, navrhli ho poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka. Súčasná ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorej sa končí funkčné obdobie, už kandidovať nechcela.