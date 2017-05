OĽaNO-NOVA navrhuje daňový bonus odstupňovať podľa počtu detí

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. mája (TASR) - Daňový bonus na Slovensku by mal byť odstupňovaný, teda mal by závisieť od počtu detí. Navrhujú to opozičné poslankyne hnutia OĽaNO- NOVA Erika Jurinová a Anna Verešová. Návrh novely zákona o dani z príjmov predkladajú na júnovú schôdzu parlamentu.Ako podotkli, v súčasnosti je toto daňové zvýhodnenie rovnaké na každé dieťa, a to v sume 21,41 eura mesačne. Ich návrh na progresívny daňový bonus by v praxi vyzeral tak, že ak by v roku 2018 bola výška životného minima rovnaká ako v roku 2017, daňovník by si mohol uplatniť daňový bonus vo výške 21,41 eura na prvé dieťa, 42,82 eura na druhé dieťa a 64,23 eura na tretie a každé ďalšie dieťa mesačne. Podľa poslankýň by prispel k zlepšeniu demografického vývoja na Slovensku.skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii poslankyňa Anna Verešová.Takéto opatrenia by sa podľa nej mali prijímať najmä v súčasnosti, keď je lepší výber daní, hospodársky rast a najnižší deficit v histórii Slovenskej republiky." podotkla Verešová.Prijímanie opatrení v prospech rodín je podľa poslankyne Eriky Jurinovej nevyhnutným predpokladom pre dlhodobejšie a zásadnejšie zvýšenie pôrodnosti. Zároveň je presvedčená, že na Slovensku chýba koncept politiky na podporu rodín. Podľa Jurinovej sú pritom aj v okolitých krajinách podmienky daňového zvýhodnenia nastavené progresívne." dodala Jurinová.