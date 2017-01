OĽaNO-NOVA navrhuje zmeny v gastrolístkoch

Na snímke poslanec NRSR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Zamestnanci by mali mať možnosť vybrať si, či chcú od zamestnávateľa finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky. V novele Zákonníka práce to navrhujú opoziční poslanci z hnutia OĽaNO-NOVA. Návrh predložili do parlamentu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) už v pondelok (9. 1.) avizoval, že problematikou poskytovania gastrolístkov sa budú sociálni partneri zaoberať.Podľa v súčasnosti platného zákonníka má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ľuďom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. V praxi si však väčšina firiem vyberá možnosť, že zamestnancom dáva stravovacie poukážky, teda gastrolístky. "" priblížili v dôvodovej správe k novele zákonníka opoziční poslanci.Takáto možnosť má byť podľa ich návrhu zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo sa umožní zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku. "," doplnili poslanci s tým, že tento návrh má pozitívne sociálne vplyvy.O možných zmenách v poskytovaní gastrolístkov v pondelok (9. 1.) rokovalo aj predsedníctvo tripartity. Minister práce Richter uviedol, že o tejto problematike je potrebné, aby sociálni partneri hovorili prostredníctvom Centra pre sociálny dialóg. Priblížil, že zámerom centra je poskytnúť priestor na diskusiu, prípadne zorganizovať konferencie a vyžiadať si analýzy či odborné hodnotenia k danej problematike, ktorá je sporná. "" avizoval Richter.Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota doplnil, že v súčasnosti nie je diskusia o tom, že na Slovensku nebudú gastrolístky, alebo bude zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravu. "" dodal Sirota.