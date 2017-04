OĽaNO-NOVA: Nelegálne zamestnávanie občanov SR by malo byť trestné

Na snímke Ján Marosz počas tlačovej konferencie a predstavenia kandidačnej listiny do parlamentných volieb hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA). V Bratislave 7. decembra 2015. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. apríla (TASR) - Súčasná legislatíva nepozná trestný čin nelegálneho zamestnávania občanov SR a trestá len čierne zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov. Zmeniť to chcú poslanci OĽaNO-NOVA Ján Marosz a Eduard Heger návrhom novely Trestného zákona, ktorú predložili na májovú schôdzu NR SR.vysvetlil Marosz.Podľa jeho slov keď niekto nelegálne zamestnáva Ukrajincov či Rumunov, môže páchať trestný čin.podotkol Marosz.Hlavným cieľom ich návrhu je preto zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti voči tomu zamestnávateľovi, ktorý využíva závislú prácu fyzickej osoby bez založenia pracovnoprávneho vzťahu, a to rozšírením skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného zamestnávania. Ak by bol zamestnávateľ za 24 mesiacov prichytený pri takomto konaní dvakrát, hrozil by mu trest až dva roky vo väzení.uzavrel Marosz.Heger je presvedčený, že ilegálna práca deformuje podnikateľské prostredie.dodal.