OĽaNO-NOVA neuspelo s návrhom progresívneho daňového bonusu

Na snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci z hnutia OĽaNO-NOVA dnes neuspeli v parlamente s dvoma návrhmi zákonov. Parlament odmietol zmeny pri daňovom bonuse, ktorý chceli odstupňovať podľa počtu narodených detí v rodine. Tiež odmietol zavedenie trestania verejných funkcionárov za pochybenia pri nakladaní s verejnými zdrojmi.V novele zákona o dani z príjmov, poslanci navrhovali progresívne daňové zvýhodnenie pre pracujúcich rodičov. To ale neprešlo, v platnosti tak zostáva daňové zvýhodnenie v sume 21,41 eura mesačne na každé dieťa. Návrh na progresívny daňový bonus by v praxi vyzeral tak, že ak by v roku 2018 bola výška životného minima rovnaká ako v roku 2017, daňovník by si mohol uplatniť daňový bonus vo výške 21,41 eura na prvé dieťa, 42,82 eura na druhé dieťa a 64,23 eura na tretie a každé ďalšie dieťa mesačne. Podľa poslankýň by prispel k zlepšeniu demografického vývoja na Slovensku.skonštatovala poslankyňa Anna Verešová.Parlament odmietol aj druhý návrh novely zákona z dielne OĽaNO-NOVA. Poslanci chceli zaviesť mechanizmus "trestania" prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. "presvedčení sú poslanci.Z hľadiska rozsahu zodpovednosti navrhovali do zákona zaviesť zásady nakladania s verejnými prostriedkami, majetkom štátu alebo územnej samosprávy. Tieto zásady mali zabezpečiť to, aby verejný činiteľ verejnými zdrojmi neplytval, aby starostlivo zvážil ich využitie a aby sa snažil nachádzať čo najekonomickejšie riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť.