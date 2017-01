OĽaNO-NOVA: Povýšenie A. Danka za kapitána nie je fér voči vojakom

Poslanci OĽaNO-NOVA, ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 19. januára (TASR) – Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) by sa mali verejne ospravedlniť za povýšenie Danka do vojenskej hodnosti kapitán. Vyzval ich na to dnes predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič s tým, že ak sa dá, hodnosť by mal Danko vrátiť.uviedol dnes Matovič. Poukázal na to, že Danko sa z desiatnika stal hneď kapitánom.zdôraznil.Šéf OĽaNO-NOVA zdôraznil, že povýšenie napríklad nedostali vojaci, ktorí zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24 v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce. Vojaci Edmund Makovník a Patrik Fraštia, ktorí v roku 2013 zahynuli v Afganistane, boli podľa jeho slov in memoriam povýšení iba o jednu hodnosť. Ďalším príkladom povýšenia o jednu hodnosť je olympijský víťaz Matej Tóth.dodal Matovič.Denník N informoval, že predseda parlamentu Andrej Danko sa stal v tichosti armádnym dôstojníkom. Do hodnosti kapitána v zálohe ho vymenoval minister obrany Gajdoš rozkazom z 21. septembra 2016. Gajdoš mal šéfa SNS oceniť aj za to, že sa prihováral za navýšenie rozpočtu pre armádu.