OĽaNO-NOVA sa neobáva limitu na počet členov, vraj ho vie splniť

Bratislava 12. mája (TASR) - Pokiaľ príde zákon určujúci politickým stranám povinný počet členov, hnutie OĽaNO-NOVA by to ohroziť nemalo. Myslí si to jeho predstaviteľ, poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Viskupič.Právnu normu avizoval predseda NR SR a SNS Andrej Danko, malo by sa na nej aktuálne pracovať. Viskupič sa prípadného zavedenia limitu na členov neobáva, keďže hnutie má podľa neho niekoľko tisíc sympatizantov. Predpokladá, že limit by teda v prípade potreby naplnili.Myšlienka zavedenia limitu sa však Viskupičovi nepozdáva.poznamenal.Hnutie síce podľa jeho slov nie je štandardná strana, ale má program, riešenia, sympatizantov a dáva priestor odborníkom. O odborných témach diskutuje na konferenciách, ktoré spustilo.uviedol Viskupič s tým, že klasické stranícke štruktúry hnutie stavať nemieni. V regiónoch sa ale istým spôsobom organizovať chce.Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť eseročka jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce.Danko je presvedčený, že nesystémové strany nevedia riadiť štát. Pravidelne pripomína, že OĽaNO-NOVA má štyroch členov, z toho dvaja sú rodinní príslušníci. Neraz zdôraznil, že pojmy ako stranícka disciplína nie sú žarty.