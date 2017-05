OĽaNO-NOVA spúšťa sériu odborných konferencií

Na archívnej snímke zľava Igor Matovič a Veronika Remišová z OĽaNO-NOVA. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. mája (TASR) - Hnutie OĽaNO-NOVA spúšťa sériu konferencií Za lepšie Slovensko. Chce na nich odborne diskutovať o témach, ktoré sú potrebné na zlepšenie života na Slovensku. Oznámili to na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade SR predstavitelia OĽaNO-NOVA.Dnes hovorili o čerpaní eurofondov. Ďalšia konferencia bude o vzdelávaní a zamestnaní vrátane integrácie Rómov. Hnutie chce otvoriť aj témy zdravotníctva, súdnictva, ale aj otázku médií a verejnoprávnosti.povedala Veronika Remišová s tým, že hnutie dáva priestor odborníkom.Vládne strany podľa neho nezvládajú základné riadenie štátu.poznamenala poslankyňa. OĽaNO-NOVA preto prichádza s vlastnými riešeniami.Cieľom hnutia je riešiť najväčšie problémy krajiny.konkretizovala Remišová.Dnes hovorili o eurofondoch. Ďalšia konferencia má byť 13. júna opäť v kinosále parlamentu a venovaná má byť vzdelávaniu a zamestnávaniu. Hovoriť sa má aj o integrácii Rómov. Anna Verešová zdôraznila, že vzdelanie a zamestnanosť úzko súvisia, a to najmä pri problematike Rómov.Pripomenula, že OĽaNO-NOVA má na aktuálnej schôdzi parlamentu návrh, ktorým chce dosiahnuť, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia chodili povinne do škôlky. Aj o tom chce hnutie na konferencii diskutovať. O integrácii Rómov plánuje diskutovať aj s podnikateľmi.poznamenala.Podľa Jozefa Viskupiča treba hovoriť nielen o kauzách, ale aj o odborných témach, ktoré zlepšia život na Slovensku. Jeho cieľom je otvoriť odbornú debatu aj o financovaní médií a médiách verejnej služby.